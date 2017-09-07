Бессменный руководитель
07.09.2017
На протяжении всего года съемочной группе телеканала «Первый областной» не раз приходилось бывать в колхозе «50 летия Октября». О том, как удается его бессменному руководителю — Леониду Бородину — трудиться в сельском хозяйстве, расскажем в нашем следующем материале.
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