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Бесплатный магазин

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28.08.2017

При храме Смоленской иконы Божией матери открыт бесплатный магазин. Впрочем, слово «магазин» нужно только затем, чтоб все поняли: речь идет о возможности что-то приобрести. А другое слово даёт понять — приобрести можно «просто так», без платы.

Теги:ЦерковьхрамСмоленская икона Божией материпомощьмагазин

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Короткая ссылка obl1.ru/~/41642

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