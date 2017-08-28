Бесплатный магазин
28.08.2017
При храме Смоленской иконы Божией матери открыт бесплатный магазин. Впрочем, слово «магазин» нужно только затем, чтоб все поняли: речь идет о возможности что-то приобрести. А другое слово даёт понять — приобрести можно «просто так», без платы.
Короткая ссылка obl1.ru/~/41642
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