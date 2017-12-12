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Бесконечный ремонт

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12.12.2017

Ремонт дворовых территорий в этом году стал проблемой городского масштаба. Дворы приводят в порядок по программе формирования комфортной городской среды. Приемка объектов не завершена, более того , далеко не все из готовых проходят проверку на качество.

Теги:ремонт дворовЖКХмэриякачествоКомфортная городская среда

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