Бесконечный ремонт
12.12.2017
Ремонт дворовых территорий в этом году стал проблемой городского масштаба. Дворы приводят в порядок по программе формирования комфортной городской среды. Приемка объектов не завершена, более того , далеко не все из готовых проходят проверку на качество.
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