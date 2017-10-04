Беседа с нобелевским лауреатом
04.10.2017
Орловским студентам удалось пообщаться с нобелевским лауреатом. Накануне в Орел с визитом прибыл Рикардо Валентини. «Лучший эколог Европы» делилися своим взглядом на глобальные вызовы в мировом сельском хозяйстве.
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