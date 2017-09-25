Азбука здоровья
25.09.2017
Около 50 направлений от йоги до бодибилдинга, более 70 тренажеров для всех групп мышц, два этажа для занятий спортом. Один из лучших спортивных клубов в Орле — «Азбука тела», отметил свой второй день рождения.
Короткая ссылка obl1.ru/~/42197
Другие новости раздела
25.09.2017
Качественно и в срок
25.09.2017
Ключи для новоселов
25.09.2017
Доброе дело
25.09.2017
Юбилей Орловщины
25.09.2017
Уголок добра
$ USD57.566(-0.09)26.09
€ EUR68.5553(-0.52)26.09
Наш опрос
Сколько вы потратили на подготовку ребенка к школе?