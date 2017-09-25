Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел25.09.2017 Понедельник 18:40
сейчас в эфире
18:20
Телесериал
Кто в доме хозяин?|12+
  1. Главная
  2. Новости
  3. Общество
  4. Азбука здоровья

Азбука здоровья

Версия для печати

25.09.2017

Около 50 направлений от йоги до бодибилдинга, более 70 тренажеров для всех групп мышц, два этажа для занятий спортом. Один из лучших спортивных клубов в Орле — «Азбука тела», отметил свой второй день рождения.

Теги:азбука телафитнесспортдень рождения

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/42197

Добавил новость: 

Другие новости раздела

Качественно и в срок
25.09.2017

Качественно и в срок

Ключи для новоселов
25.09.2017

Ключи для новоселов

Доброе дело
25.09.2017

Доброе дело

Юбилей Орловщины
25.09.2017

Юбилей Орловщины

Уголок добра
25.09.2017

Уголок добра

$ USD57.566(-0.09)26.09
€ EUR68.5553(-0.52)26.09

Наш опрос

Сколько вы потратили на подготовку ребенка к школе?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online