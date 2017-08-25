Аварийная поездка
25.08.2017
В 7 часов 40 минут 33-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Приора», следовал по автодороге «М2 Крым». Машина направлялась в сторону Москвы и в районе 374 км выехала на полосу встречного движения.
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