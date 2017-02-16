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Артисты детям

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16.02.2017

В международный день онкобольных детей артисты театра «Свободное пространство» посетили маленьких пациентов отделения онкологии Научно-клинического многопрофильного центра имени Зинаиды Круглой.

Теги:Свободное пространствоартистыдетионкология

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