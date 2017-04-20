Акция памяти
19.04.2017
Деревья — как дань уважения и вечной памяти погибшим. Волонтеры Орловского района вместе со Среднерусским институтом управления провели акцию «Аллея памяти» в селе Плещеево.
Короткая ссылка obl1.ru/~/35331
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