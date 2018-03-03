Афганская реконструкция
01.03.2018
Шурави — так называли советских солдат в Афганистане в период с семьдесят девятого по девяностые годы двадцатого века. Эту эпоху воссоздают многие реконструкторские клубы России и Ближнего зарубежья.
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