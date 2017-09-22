Заседание комиссии по БДД
22.09.2017
Обеспечение безопасности пассажирских перевозок стало главной темой заседания региональной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Встреча состоялась в администрации области.
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