Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел22.09.2017 Пятница 19:24
сейчас в эфире
18:45
Телесериал
Громовы. 7-я серия|12+
  1. Главная
  2. Новости
  3. Общество
  4. Профилактика суицидов

Профилактика суицидов

Версия для печати

22.09.2017

«Группы смерти» в соцсетях, к сожалению, пока существуют. В УМВД провели заседание с участием экспертов, где говорили о мерах профилактики и борьбы с теми, кто склоняет к суициду подростков.

Теги:соцсетигруппы смертисуицидпрофилактикаподросткиУМВД по Орловской области

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/42171

Добавил новость: 

Другие новости раздела

Над кладбищенским "пухом"
22.09.2017

Над кладбищенским "пухом"

Конкурс перевозчиков
22.09.2017

Конкурс перевозчиков

Заседание комиссии по БДД
22.09.2017

Заседание комиссии по БДД

Вакцинация детей
22.09.2017

Вакцинация детей

Год экологии
22.09.2017

Год экологии

$ USD57.6527(-0.57)23.09
€ EUR69.0737(-0.19)23.09

Наш опрос

Сколько вы потратили на подготовку ребенка к школе?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online