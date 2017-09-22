Профилактика суицидов
22.09.2017
«Группы смерти» в соцсетях, к сожалению, пока существуют. В УМВД провели заседание с участием экспертов, где говорили о мерах профилактики и борьбы с теми, кто склоняет к суициду подростков.
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