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Инвестиции в будущее

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27.02.2017

Новые проекты для роста — это ключевая тема Российского инвестиционного форума, который стартовал 27 февраля в Сочи. Делегацию Орловской области возглавил Губернатор Вадим Потомский.

Теги:ГубернаторВадим Потомскийинвестиционный форумСочи

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