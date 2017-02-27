Инвестиции в будущее
27.02.2017
Новые проекты для роста — это ключевая тема Российского инвестиционного форума, который стартовал 27 февраля в Сочи. Делегацию Орловской области возглавил Губернатор Вадим Потомский.
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