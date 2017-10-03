85 лет начеку
03.10.2017
4 октября отмечается 85-я годовщина со дня образования гражданской обороны России. Накануне юбилея в городском центре культуры чествовали тех, кто посвятил свою жизнь обеспечению безопасности российских граждан.
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