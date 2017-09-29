85 лет ГО
29.09.2017
4 октября 2017 года гражданской обороне России исполняется 85 лет. В связи с этим во всех регионах страны организуется огромное количество мероприятий: круглые столы, брифинги, учения, нацеленые на совершенствование деятельности ведомства.
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