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85 лет ГО

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29.09.2017

4 октября 2017 года гражданской обороне России исполняется 85 лет. В связи с этим во всех регионах страны организуется огромное количество мероприятий: круглые столы, брифинги, учения, нацеленые на совершенствование деятельности ведомства.

Теги:Гражданская оборонаГОМЧСЧПюбилей

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