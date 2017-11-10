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"Жизель" в Орле

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09.11.2017

Танец, преисполненный восторга и страдания. На сцене «Свободного пространства» труппа московского театра «Корона русского балета» представила орловчанам романтическую постановку «Жизель».

Теги:Свободное пространствоТЮЗтеатрбалетЖизель

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