"Жизель" в Орле
09.11.2017
Танец, преисполненный восторга и страдания. На сцене «Свободного пространства» труппа московского театра «Корона русского балета» представила орловчанам романтическую постановку «Жизель».
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