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Зал голографии

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06.02.2017

В Спасском-Лутовиново теперь проводят экскурссии не только по родовому поместью Ивана Сергеевича Тургенева, но и по его произведениям, ожившим в формате 3D.

Теги:Спасское-ЛутовиноТургеневэкскурсиипоместье

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