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Выставка Строганова

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23.12.2016

Накануне столичный художник Сергей Строганов прибыл в Орел, где открылась его персональная выставка. 44 картины, выполненные карандашом, пробудут в залах музея изобразительного искусства до 26 февраля.

Теги:Строгановхудожниквыставкамузей изобразительного искусства

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