Выставка Строганова
23.12.2016
Накануне столичный художник Сергей Строганов прибыл в Орел, где открылась его персональная выставка. 44 картины, выполненные карандашом, пробудут в залах музея изобразительного искусства до 26 февраля.
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