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Возвращение ОГАТ

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07.02.2017

После трех лет странствий вновь на родной сцене. Актеры Орловского академического театра готовят премьеру. «Первая любовь» поставлена по одноименной повести Ивана Сергевича Тургенева.

Теги:ОГАТтеатрспектакльпремьераТургенев

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