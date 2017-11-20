В ожидании премьеры
20.11.2017
Современное звучание одной из самых знаменитых пьес Ивана Тургенева «Месяц в деревне». В «Свободном пространстве» состоялась пресс-конференция, посвященная предстоящей премьере.
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