Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел20.11.2017 Понедельник 18:25
сейчас в эфире
18:20
Телесериал
Кто в доме хозяин?|12+
  1. Главная
  2. Новости
  3. Культура
  4. В ожидании премьеры

В ожидании премьеры

Версия для печати

20.11.2017

Современное звучание одной из самых знаменитых пьес Ивана Тургенева «Месяц в деревне». В «Свободном пространстве» состоялась пресс-конференция, посвященная предстоящей премьере.

Теги:Свободное пространствоТЮЗпремьерапресс-конференция

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/43241

Добавил новость: 

Другие новости раздела

Месяц в деревне
17.11.2017

Месяц в деревне

Гармонь без границ
13.11.2017

Гармонь без границ

"Жизель" в Орле
09.11.2017

"Жизель" в Орле

Тургеневские интермедии
03.11.2017

Тургеневские интермедии

Театральная Россия
03.11.2017

Театральная Россия

$ USD59.2746(-0.36)21.11
€ EUR69.6654(-0.69)21.11

Наш опрос

Что отремонтировали в вашем дворе?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online