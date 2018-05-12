В Орле поставили первый инклюзивный спектакль

В Орле представили инклюзивный спектакль «Открытая дверь». Мероприятие, посвященное Году добровольца, организовал Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями. Подготовить постановку им помогли волонтеры объединения «АЛЬТАИР».