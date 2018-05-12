В Орле поставили первый инклюзивный спектакль
11.05.2018
В Орле представили инклюзивный спектакль «Открытая дверь». Мероприятие, посвященное Году добровольца, организовал Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями. Подготовить постановку им помогли волонтеры объединения «АЛЬТАИР».
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