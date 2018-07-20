В Орле день рождения Полины Виардо отметили поэтическим вечером
19.07.2018
На музыкальную встречу собрались в музее Тургенева, открытие которого состоится, напомним, в ноябре, накануне 200-летия со дня рождения писателя.
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