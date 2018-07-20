Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел20.07.2018 Пятница 00:02
  1. Главная
  2. Новости
  3. Культура
  4. В Орле день рождения Полины Виардо отметили поэтическим вечером

В Орле день рождения Полины Виардо отметили поэтическим вечером

Версия для печати

19.07.2018

На музыкальную встречу собрались в музее Тургенева, открытие которого состоится, напомним, в ноябре, накануне 200-летия со дня рождения писателя.

Теги:Полина ВиардоИван Тургеневмузейвечер

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/48004

Добавил новость: 

Другие новости раздела

"Русский стиль" готовит премьеру
19.07.2018

"Русский стиль" готовит премьеру

В "Свободном пространстве" завершен 41-й театральный сезон
29.06.2018

В "Свободном пространстве" завершен 41-й театральный сезон

ОГАТ завершил 203-й театральный сезон
21.06.2018

ОГАТ завершил 203-й театральный сезон

5
ОГАТ представил новую постановку для семейного просмотра
19.06.2018

ОГАТ представил новую постановку для семейного просмотра

В Орле прошел Тургеневский праздник
18.06.2018

В Орле прошел Тургеневский праздник

$ USD63.2746(+0.37)20.07
€ EUR73.4808(+0.35)20.07

Наш опрос

Результаты голосования отсутствуют
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online