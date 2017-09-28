В новый сезон с новыми проектами
28.09.2017
Орловский театр кукол открыл 75 юбилейный сезон сказкой о храбром Воробышке. Музыкальная премьера о приключениях и дружбе поставлена по пьесе Инны Булышкиной. Труппа уверена, что взрослых эта история способна вернуть в детство, а детям показать какие сказки читали их родителям.
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