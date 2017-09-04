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ТЮЗ открывает сезон

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04.09.2017

Труппа «Свободного пространства» готовится к открытию 41-го театрального сезона. 8 сентября состоится премьера мюзикла «Люди Ламанчи», поставленного по пьесе Дейла Вассермана.

Теги:ТЮЗСвободное пространствотеатрспектакльпремьера

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