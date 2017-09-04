ТЮЗ открывает сезон
04.09.2017
Труппа «Свободного пространства» готовится к открытию 41-го театрального сезона. 8 сентября состоится премьера мюзикла «Люди Ламанчи», поставленного по пьесе Дейла Вассермана.
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