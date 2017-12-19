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Три Толстяка

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19.12.2017

Труппа академического театра готовится к музыкально-романтической премьере. В основе постановки — полюбившаяся уже нескольким поколениям зрителей сказка Юрия Олеши «Три Толстяка».

Теги:ОГАТтеатрспектакльпремьера

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