Три Толстяка
19.12.2017
Труппа академического театра готовится к музыкально-романтической премьере. В основе постановки — полюбившаяся уже нескольким поколениям зрителей сказка Юрия Олеши «Три Толстяка».
Короткая ссылка obl1.ru/~/43831
Другие новости раздела
15.12.2017
Новый год в русском стиле
12.12.2017
Рождественские вечера
05.12.2017
Встреча с режиссером
01.12.2017
Месяц в деревне
28.11.2017
Памяти Цветаевой
$ USD58.6117(-0.08)20.12
€ EUR69.1735(+0.08)20.12
Наш опрос
Какую елку вы установите на Новый год?