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Тамбовские гастроли

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03.10.2017

О взаимопонимании и одиночестве, жизни и смерти. Тамбовский молодежный театр представил на сцене «Русского стиля» спектакль о любви «От красной крысы до зеленой звезды» по пьесе Алексея Слаповского.

Теги:ТамбовтеатрспектакльгастролиРусский стиль

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