Тамбовские гастроли
03.10.2017
О взаимопонимании и одиночестве, жизни и смерти. Тамбовский молодежный театр представил на сцене «Русского стиля» спектакль о любви «От красной крысы до зеленой звезды» по пьесе Алексея Слаповского.
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