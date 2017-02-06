Рок-оркестр
06.02.2017
Питерский «Айпи оркестр» под руководством Игоря Пономаренко представил орловчанам новую программу. Композиции «Кино», «Алисы», Земфиры, «Сплина» и многих других исполнителей зазвучали в ярких звуках множества инструментов.
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