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Рок-оркестр

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06.02.2017

Питерский «Айпи оркестр» под руководством Игоря Пономаренко представил орловчанам новую программу. Композиции «Кино», «Алисы», Земфиры, «Сплина» и многих других исполнителей зазвучали в ярких звуках множества инструментов.

Теги:Концерторкестрмузыкарок

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