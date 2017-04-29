Революционные мероприятия
28.04.2017
Музей изобразительного искусства из числа первых начал цикл мероприятий, посвященных 100-летнему юбилею Событий Октябрьской революции 1917 года.
Короткая ссылка obl1.ru/~/35858
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