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Революционные мероприятия

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28.04.2017

Музей изобразительного искусства из числа первых начал цикл мероприятий, посвященных 100-летнему юбилею Событий Октябрьской революции 1917 года.

Теги:музей изобразительного искусствамероприятияоктябрьская революцияюбилей

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