Разговор с режиссером
25.09.2017
Международный кинофестиваль «Отцы и дети» завершил свою работу. Всю прошлую неделю орловский зритель мог лицезреть звезд кино. Кроме того, в областной центр в качестве гостей кинофестиваля приезжали известные режиссеры.
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