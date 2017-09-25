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Разговор с режиссером

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25.09.2017

Международный кинофестиваль «Отцы и дети» завершил свою работу. Всю прошлую неделю орловский зритель мог лицезреть звезд кино. Кроме того, в областной центр в качестве гостей кинофестиваля приезжали известные режиссеры.

Теги:кинематограффестивальОтцы и детирежиссерЛысенков

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