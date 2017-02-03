Прощай, оружие?
01.02.2017
Сергей Быковский, корреспондент «Первого областного», побывал в военно-историческом музее. Но не увидел того, на что посмотреть собирался. Потому что некоторые экспозиции и витрины пусты. Причина — отсутствие денег на часовых для орловской истории.
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