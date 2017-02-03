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Премьеры в русском стиле

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02.02.2017

Новые театральные премьеры готовит для орловчан «Русский стиль». В этом году труппа театра планирует представить 4 постановки.

Теги:Русский стильтеатрпремьерапостановка

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