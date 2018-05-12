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  4. ОГАТ готовит спектакль по Вампилову

ОГАТ готовит спектакль по Вампилову

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11.05.2018

Романтическая история о прощании с юностью. Труппа Академического театра начала работу над новым спектаклем по пьесе отечественного драматурга Александра Вампилова «Прощание в июне».

Теги:ОГАТспектакльрепетицииВампилов

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