ОГАТ готовит спектакль по Вампилову
11.05.2018
Романтическая история о прощании с юностью. Труппа Академического театра начала работу над новым спектаклем по пьесе отечественного драматурга Александра Вампилова «Прощание в июне».
Короткая ссылка obl1.ru/~/46681
Другие новости раздела
04.05.2018
Турецкие мотивы в ТЮЗе
28.04.2018
Конкурс юных художников
28.04.2018
Воронежская интерпретация Чехова
20.04.2018
"Калинов мост" в Орле
$ USD61.7354(-0.79)12.05
€ EUR73.5145(-0.66)12.05
Наш опрос
|Результаты голосования отсутствуют