Новый год в русском стиле
15.12.2017
Труппы орловских театров начали подготовку к Новому году. «Три толстяка», «Снегурушка», «Кот в сапогах» и «Не хочу быть собакой». Спектакли с такими названиями увидят орловчане в конце декабря и начале января.
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