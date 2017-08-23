Ночь кино
23.08.2017
Музей изобразительных искусств приглашает жителей и гостей Орла на «Ночь кино». Все желающие смогут бесплатно просмотреть экспозицию выставки «Портрет России в 20 веке».
Короткая ссылка obl1.ru/~/41549
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