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Ночь кино

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23.08.2017

Музей изобразительных искусств приглашает жителей и гостей Орла на «Ночь кино». Все желающие смогут бесплатно просмотреть экспозицию выставки «Портрет России в 20 веке».

Теги:музей изобразительного искусствавыставканочь кинодокументальный фильм

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