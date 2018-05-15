Лагоша рассказал о подготовке к фестивалю LUDI

До восьмого международного фестиваля камерных и моноспектаклей «Люди» остались считанные дни. Открытие масштабного мероприятия состоится 1 июня. О том, какие страны в этом году примут участие, и как идет подготовка к творческому конкурсу рассказал художественный руководитель театра «Свободное пространство» Валерий Лагоша.