Лагоша рассказал о подготовке к фестивалю LUDI
15.05.2018
До восьмого международного фестиваля камерных и моноспектаклей «Люди» остались считанные дни. Открытие масштабного мероприятия состоится 1 июня. О том, какие страны в этом году примут участие, и как идет подготовка к творческому конкурсу рассказал художественный руководитель театра «Свободное пространство» Валерий Лагоша.
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