Концерт Ермака
05.05.2017
В театре «Свободное пространство» состоялся концерт ведущего актера российских мюзиклов, обладателя «Золотой маски» Дмитрия Ермака.
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