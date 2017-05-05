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Концерт Ермака

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05.05.2017

В театре «Свободное пространство» состоялся концерт ведущего актера российских мюзиклов, обладателя «Золотой маски» Дмитрия Ермака.

Теги:Золотая маскамюзиклСвободное пространствоДмитрий Ермак

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