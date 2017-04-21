Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел21.04.2017 Пятница 19:46
сейчас в эфире
19:30
Передача
Новости|12+
  1. Главная
  2. Новости
  3. Культура
  4. Хрустальный родник

Хрустальный родник

Версия для печати

21.04.2017

«Хрустальнывй родник» начался в Орле. Фестиваль поэзии продлится два дня. В этом году принять участие в нем захотели 198 литераторов из 48 регионов России.

Теги:ФестивальпоэзиялитератураБударин

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/35429

Добавил новость: 

Другие новости раздела

Французская комедия
20.04.2017

Французская комедия

О королеве русского романса
14.04.2017

О королеве русского романса

Боинг из Брянска
10.04.2017

Боинг из Брянска

Чудеса в решете
03.04.2017

Чудеса в решете

Генеральная репетиция
03.04.2017

Генеральная репетиция

$ USD56.2307(-0.19)22.04
€ EUR60.3187(-0.3)22.04

Наш опрос

Присоединитесь ли вы к акции "Бессмертный полк" в этом году?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online