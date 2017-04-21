Хрустальный родник
21.04.2017
«Хрустальнывй родник» начался в Орле. Фестиваль поэзии продлится два дня. В этом году принять участие в нем захотели 198 литераторов из 48 регионов России.
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