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Французская комедия

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20.04.2017

«Моя жена Полковник» — новая постановка от «Русского стиля». Зажигательная французская комедия с элементами детективной интриги.

Теги:Русский стильпремьераспектаклькомедия

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