Французская комедия
20.04.2017
«Моя жена Полковник» — новая постановка от «Русского стиля». Зажигательная французская комедия с элементами детективной интриги.
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Корона русского балета
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