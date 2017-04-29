Новости
27.04.2017
Об экономической ситуации в Орловской области, о проблемах и достижениях бизнеса — в экономическом обзоре.
Короткая ссылка obl1.ru/~/35631
Другие новости раздела
19.04.2017
Новости экономики
12.04.2017
Новости экономики
05.04.2017
Новости экономики
29.03.2017
Новости экономики
23.03.2017
Новости экономики
$ USD56.9838(+0.01)29.04
€ EUR62.044(-0.12)29.04
Наш опрос
Присоединитесь ли вы к акции "Бессмертный полк" в этом году?
Комментарии (0)
Комментарии ВКонтакте:
Комментарии Facebook: