Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел29.04.2017 Суббота 09:23
сейчас в эфире
09:05
Телесериал
Моя прекрасная няня|12+
  1. Главная
  2. Новости
  3. Экономика
  4. Новости экономики

Новости

Версия для печати

27.04.2017

Об экономической ситуации в Орловской области, о проблемах и достижениях бизнеса — в экономическом обзоре.

Теги:Экономикафинансыпромышленностьторговля

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/35631

Добавил новость: 

Другие новости раздела

Новости экономики
19.04.2017

Новости экономики

Новости экономики
12.04.2017

Новости экономики

Новости экономики
05.04.2017

Новости экономики

Новости экономики
29.03.2017

Новости экономики

Новости экономики
23.03.2017

Новости экономики

$ USD56.9838(+0.01)29.04
€ EUR62.044(-0.12)29.04

Наш опрос

Присоединитесь ли вы к акции "Бессмертный полк" в этом году?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online