Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел19.04.2017 Среда 15:47
сейчас в эфире
14:25
Художественный фильм
Мститель|16+
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Жителям области предоставлена возможность оценить качество медицинской помощи в регионе

Жителям области предоставлена возможность оценить качество медицинской помощи в регионе

Версия для печати

18.04.2017

Независимая оценка качества оказания услуг медицинскими организациями является формой общественного контроля деятельности медорганизаций.

В перечне критериев, по которым проводится оценка, открытость и доступность информации об организации, комфортность условий предоставления медицинских услуг и доступность их получения, время ожидания услуги, отношение к пациентам и компетентность медработников, удовлетворенность оказанными услугами.

Основными целями проведения независимой оценки качества являются обеспечение граждан информацией о деятельности медицинских организаций, повышение качества медицинской помощи, своевременное выявление негативных факторов и их устранение, а также развитие сотрудничества между медицинскими организациями и различными структурами гражданского общества.

Результаты анкетирования будут доведены до сведения руководителей медицинских организаций.

Заполнить анкету можно в медицинских организациях, а также на сайтах Министерства здравоохранения РФ https://www.rosminzdrav.ru, Департамента здравоохранения Орловской области http://zdravorel.ru, медицинских организаций.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/35232

Добавил новость: 

Другие новости раздела

19.04.2017

Медведев заявил о необходимости сохранить материнский капитал

19.04.2017

Кабмин планирует удвоить грантовую поддержку регионов в 2017 году

19.04.2017

Благодаря реализации майских указов Президента РФ орловские музеи стали доступнее

19.04.2017

Детский омбудсмен предложила начинать подготовку к семейной жизни со школы

19.04.2017

Глава Роструда рассказал об электронных трудовых книжках

$ USD56.1753(+0.2)20.04
€ EUR60.2649(+0.65)20.04

Наш опрос

Какие фильмы вы предпочитаете смотреть?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online