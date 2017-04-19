Жителям области предоставлена возможность оценить качество медицинской помощи в регионе

Независимая оценка качества оказания услуг медицинскими организациями является формой общественного контроля деятельности медорганизаций.

В перечне критериев, по которым проводится оценка, открытость и доступность информации об организации, комфортность условий предоставления медицинских услуг и доступность их получения, время ожидания услуги, отношение к пациентам и компетентность медработников, удовлетворенность оказанными услугами.

Основными целями проведения независимой оценки качества являются обеспечение граждан информацией о деятельности медицинских организаций, повышение качества медицинской помощи, своевременное выявление негативных факторов и их устранение, а также развитие сотрудничества между медицинскими организациями и различными структурами гражданского общества.

Результаты анкетирования будут доведены до сведения руководителей медицинских организаций.

Заполнить анкету можно в медицинских организациях, а также на сайтах Министерства здравоохранения РФ https://www.rosminzdrav.ru, Департамента здравоохранения Орловской области http://zdravorel.ru, медицинских организаций.