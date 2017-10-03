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  3. Жителям аварийного дома по ул. Черкасская начали предоставлять новое жилье

Жителям аварийного дома по ул. Черкасская начали предоставлять новое жилье

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03.10.2017

Квартиры для них приобретены в рамках ведомственной целевой программы «Переселение граждан, проживающих на территории города Орла, из аварийного жилищного фонда на 2016-2018 годы». Их начали передавать собственникам.

Тему сегодня, 3 октября, рассмотрели на рабочем совещании в администрации Орла. Приобретенные квартиры уже прошли процедуру регистрации. По информации первого заместителя главы администрации Орла Олега Минкина, из восьми квартир две находятся в социальном найме — они переданы в оперативное управление МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла», остальные шесть помещений находятся в собственности, сейчас готовятся документы для их передачи владельцам.

Также он сообщил, что от жителей дома 68 по наб. Дубровинского получено 15 заявлений: 14 — на предоставление квартир и одно — на получение компенсационной выплаты. С остальными ведутся консультации. Олег Минкин подчеркнул, что вопросы с каждым жителем обсуждаются персонально.

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