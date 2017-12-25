Жительница поселка Кромы Анастасия Рождественская отметила столетний юбилей.

С юбилеем почетного гражданина Кромского района поздравили Заместитель председателя Правительства Орловской области по социальной политике Андрей Усиков, глава района Иван Митин, представители поселковой администрации, социальных служб района.

Андрей Усиков зачитал поздравительную телеграмму, поступившую в адрес именинницы от Президента РФ Владимира Путина. «Примите искренние поздравления и пожелания здоровья и благополучия за ваш труд на благо Родины, за подвиг, совершенный вашим поколением в годы Великой Отечественной войны» — говорится в тексте телеграммы.

В поздравительном адресе исполняющего обязанности губернатора Андрея Клычкова в адрес Анастасии Рождественской отмечены ее заслуги в становлении и развитии районного Совета ветеранов, общества инвалидов и других общественных организаций района. От лица главы региона Андрей Усиков вручил имениннице Почетную грамоту Губернатора Орловской области и подарок.

«Уважаемая Анастасия Ивановна, сегодняшний день — значимый праздник для кромчан. Свой день рождения отмечает женщина, имя которой известно практически всем, ее жизнь и трудовая деятельность — пример для подражания для нынешнего и будущих поколений. Будьте здоровы и счастливы. Для нас честь знать Вас» — отметил Андрей Усиков.