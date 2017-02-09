Жители Орловской области могут воспользоваться налоговыми льготами

Налоговая служба рекомендует орловцам до 1 апреля 2017 года подать заявление об использовании льгот в отношении недвижимого имущества или транспортных средств за 2016 год.

Если в прошлом году у физического лица впервые возникло право на налоговую льготу по имущественным налогам, то заявить об этом можно в любой налоговый орган. Сделать это лучше до 1 апреля 2017 года, чтобы налоговая служба учла льготу при расчете налога за 2016 год.

Направить заявление об использовании налоговой льготы и подтверждающие документы можно любым удобным способом: через интернет-сервисы налоговой службы «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» или «Обратиться в ИФНС», по почте или обратившись лично в налоговую инспекцию.

Ознакомиться с перечнем налоговых льгот (налоговых вычетов) по всем имущественным налогам, действующим за налоговый период 2016 года, можно с помощью сервиса «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам», расположенного на официальном сайте Федеральной налоговой службы.