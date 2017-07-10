Завтра во Мценском районе в деревне Новосёлки пройдёт Фетовский праздник «За околицей»

Завтра во Мценском районе в деревне Новосёлки пройдёт Фетовский праздник под названием «За околицей».

Праздничные гуляния, как обычно, состоятся на месте, где стояла усадьба, в которой в 1820-м году и родился Афанасий Фет.

Мероприятие проводится в семнадцатый раз. Об этом пишет газета «Мценский край».

На этот раз в программе заявлены литературные и военно-патриотические мероприятия, спортивные соревнования, а также полёт дельтопланеристов. Всё начнётся в 10 часов.