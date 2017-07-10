Завтра во Мценском районе в деревне Новосёлки пройдёт Фетовский праздник «За околицей»
07.07.2017
Завтра во Мценском районе в деревне Новосёлки пройдёт Фетовский праздник под названием «За околицей».
Праздничные гуляния, как обычно, состоятся на месте, где стояла усадьба, в которой в 1820-м году и родился Афанасий Фет.
Мероприятие проводится в семнадцатый раз. Об этом пишет газета «Мценский край».
На этот раз в программе заявлены литературные и военно-патриотические мероприятия, спортивные соревнования, а также полёт дельтопланеристов. Всё начнётся в 10 часов.
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