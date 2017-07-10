Завтра в Орловской области состоятся соревнования по спортивному ориентированию «Приз памяти друзей - 2017»
07.07.2017
8-го июля в Орловской области состоятся соревнования по спортивному ориентированию «Приз памяти друзей — 2017». Они пройдут в лесу «Зелёная дубрава».
Всё начнётся в полдень.
Участники будут соперничать на дистанции кросс-спринт.
Подробная информация размещена на сайте orient-orel.ru.
Короткая ссылка obl1.ru/~/40732
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