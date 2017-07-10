Завтра в Орловской области состоятся соревнования по спортивному ориентированию «Приз памяти друзей - 2017»

8-го июля в Орловской области состоятся соревнования по спортивному ориентированию «Приз памяти друзей — 2017». Они пройдут в лесу «Зелёная дубрава».

Всё начнётся в полдень.

Участники будут соперничать на дистанции кросс-спринт.

Подробная информация размещена на сайте orient-orel.ru.