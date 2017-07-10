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  3. Завтра орловские "прогульщики" впервые проведут экскурсию по Бульвару Победы

Завтра орловские "прогульщики" впервые проведут экскурсию по Бульвару Победы

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10.07.2017

Орловское движение «прогульщиков» приглашает всех желающих на бесплатную экскурсию по Бульвару Победы. Это место на карте Орла самодеятельные экскурсоводы и экскурсанты обследуют впервые.

Мероприятие состоится завтра.

Экскурсия начнётся в 18 часов 30 минут. Её проведёт известный орловский краевед Андрей Киреев.

Участники встретятся в начале бульвара у стелы «Орёл — город воинской славы».

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Короткая ссылка obl1.ru/~/40748

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