Завтра орловские "прогульщики" впервые проведут экскурсию по Бульвару Победы
10.07.2017
Орловское движение «прогульщиков» приглашает всех желающих на бесплатную экскурсию по Бульвару Победы. Это место на карте Орла самодеятельные экскурсоводы и экскурсанты обследуют впервые.
Мероприятие состоится завтра.
Экскурсия начнётся в 18 часов 30 минут. Её проведёт известный орловский краевед Андрей Киреев.
Участники встретятся в начале бульвара у стелы «Орёл — город воинской славы».
Короткая ссылка obl1.ru/~/40748
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