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Завтра Андрей Клычков посетит Хотынецкий район

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27.12.2017

Завтра Андрей Клычков посетит Хотынецкий район.
Рабочая поездка врио Губернатора Орловской области начнется с возложения цветов к воинскому мемориалу в пгт. Хотынец.
Глава региона посетит хосписное отделение Комплексного центра социального обслуживания населения района.
Также Андрей Клычков побывает в многоквартирном доме для детей-сирот в пгт. Хотынец.
В администрации Хотынецкого района в рамках рабочей встречи врио Губернатора области обсудит с главой Хотынецкого района Евгением Никишиным актуальные вопросы социально-экономического развития муниципального образования. Затем состоится общение Андрея Клычкова с жителями района.
После этого глава региона посетит Хотимль-Кузменковскую среднюю школу.
Кроме того, врио Губернатора области ознакомится с работой фермерского хозяйства «Благословение» ООО «Орландо» — обособленного подразделения «Орловское подворье».

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Короткая ссылка obl1.ru/~/44017

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