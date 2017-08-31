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Заводской район Орла лидирует в незаконной торговле

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31.08.2017

Начальник территориального управления по Заводскому району города Орла Юрий Студенников на заседании административной комиссии заявил, что по сравнению с прошлым годом увеличилось количество рассмотренных материалов об административных правонарушениях. По его словам, за первые шесть месяцев члены комиссии рассмотрели 418 материалов, в прошлом году — 368.

Большую часть составляют административные правонарушения за размещение нестационарных торговых объектов в нарушение утвержденной схемы. По этой статье к административной ответственности привлечено 139 человек. Штрафные санкции составили 469 тыс. 900 руб, однако данная статья остается самой низкооплачиваемой по взысканию административных штрафов — оплачено всего 104 тыс. 928 руб. — 22 %.

Добавим, что орловский Роспотребнадзор оштрафовал за незаконную торговлю спиртосодержащей продукцией 36 лиц на сумму 199 тыс. руб.

Ссылки по теме:

В Орле проходят рейды по выявлению несанкционированной торговли

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