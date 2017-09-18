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  3. Зампред председателя регионального правительства Вячеслав Ерохин провел личный прием граждан

Зампред председателя регионального правительства Вячеслав Ерохин провел личный прием граждан

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18.09.2017

Встреча члена Правительства Орловской области с жителями Новодеревеньковского района состоялась накануне в администрации муниципального образования.

На встрече также присутствовали глава Новодеревеньковского района Сергей Медведев, глава городского поселения Хомутово Сергей Овчинников, руководители подразделений районной администрации.

В ходе приема граждан помимо частных проблем рассматривался и вопрос перевода земельных участков из собственности администрации района в собственность администрации городского поселения.

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