Зампред председателя регионального правительства Вячеслав Ерохин провел личный прием граждан

Встреча члена Правительства Орловской области с жителями Новодеревеньковского района состоялась накануне в администрации муниципального образования.

На встрече также присутствовали глава Новодеревеньковского района Сергей Медведев, глава городского поселения Хомутово Сергей Овчинников, руководители подразделений районной администрации.

В ходе приема граждан помимо частных проблем рассматривался и вопрос перевода земельных участков из собственности администрации района в собственность администрации городского поселения.