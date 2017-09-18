Зампред председателя регионального правительства Вячеслав Ерохин провел личный прием граждан
18.09.2017
Встреча члена Правительства Орловской области с жителями Новодеревеньковского района состоялась накануне в администрации муниципального образования.
На встрече также присутствовали глава Новодеревеньковского района Сергей Медведев, глава городского поселения Хомутово Сергей Овчинников, руководители подразделений районной администрации.
В ходе приема граждан помимо частных проблем рассматривался и вопрос перевода земельных участков из собственности администрации района в собственность администрации городского поселения.
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