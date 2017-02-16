Законопроект об уголовной ответсвенности за склонение к суициду направлен в правительство

Законопроект о введении уголовной ответственности за склонение детей к суициду был одобрен Следственным комитетом, МВД и Минобрнауки и направлен в правительство и Верховный суд для получения отзывов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу руководителя рабочей группы законопроекта Ирины Яровой.

"Данный законопроект в ходе подготовки был поддержан Следственным комитетом, МВД, министерством образования, Роскомнадзором, депутатами профильных комитетов и был разработан с учетом предложений участников рабочей группы, созданной заместителем председателя Госдумы Ириной Яровой в ноябре 2016 года«,— говорится в сообщении.

Новый законопроект должен защищать детей от попыток склонения к самоубийству. Он предполагает введение уголовной ответственности для организаторов игр суицидальной тематики и «групп смерти» . Также предлагается считать преступлением вовлечение несовершеннолетних в «смертельно опасную деятельность» (например, «зацепинг»). "Законопроектом устанавливаются обязанность Роскомнадзора сообщать в МВД об обнаружении запрещенного контента для проведения доследственной проверки, а значит, оперативного пресечения преступной деятельности для спасения жизни детей",— информирует пресс-служба.