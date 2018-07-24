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  3. За пять месяцев 2018 года орловчане взяли 3007 ипотечных кредитов

За пять месяцев 2018 года орловчане взяли 3007 ипотечных кредитов

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24.07.2018

По сравнению с аналогичным периодом 2017 года количество выданных кредитов данного профиля увеличилось на 54,3 %, а объем ипотечного кредитования — на 68 %.

Как отмечает Отделение по Орловской области ГУ Банка России по ЦФО, средний размер ипотечного жилищного кредита в регионе достигает 1,6 млн рублей, а срок кредитования — 16 лет 2 месяца.

Ипотечные кредиты в иностранной валюте с начала года не выдавались.

Средневзвешенная процентная ставка по ИЖК на Орловщине на начало июня составила 9,5 %. Годом ранее она равнялась 11,5 %.

Совокупный объем задолженности по ипотечным жилищным кредитам за пять месяцев 2018 года достиг 22,7 млрд рублей. При этом доля просроченной задолженности по ипотеке не превышает 0,3 %.

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